Сербская компания, связанная с "Газпромом", снова просит отсрочки от санкций США

Сербская нефтяная компания NIS (Naftna Industrija Srbije) обратилась в Министерство финансов США с просьбой продлить ее исключение из-под действия санкций против "Газпрома".

Об этом компания сообщила в пятницу, передает "Европейская правда".

NIS, как отмечается, просит у США специальную лицензию, которая отсрочит полное применение санкций и позволит компании продолжить свою деятельность после 29 июля.

Лицензия позволит избежать полного действия санкций, которые США ввели из-за связей NIS с российской компанией "Газпром нефть", владеющей контрольным пакетом акций сербской нефтяной компании.

В настоящее время компания четыре раза получала специальные лицензии от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Первая такая отсрочка была предоставлена в феврале.

Российская государственная компания "Газпром нефть" и ее материнская компания „Газпром" владели 56,15% акций NIS с 2008 года. В феврале "Газпром нефть" уменьшила свою долю в NIS до 44,85%.