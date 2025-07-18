Греків попереджають про теплову хвилю наступного тижня

У більшій частині Греції з наступного вівторка очікується тривала і сильна спека.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathemirini.

Прогнозується, що температура в внутрішніх районах Греції підніметься вище 41-42 градусів Цельсія, а пік спеки очікується у вівторок і середу.

Екстремальні температури, за прогнозом, протримаються щонайменше до п'ятниці. У деяких грецьких регіонах через місцеві умови можуть бути зафіксовані ще вищі показники.

До наступної неділі, 27 липня, спека в більшій частині Греції, за прогнозами синоптиків, має спасти, але подекуди може протриматися довше.

Грецька влада закликає населення вжити запобіжних заходів, уникати непотрібних виходів на вулицю в найспекотніші години та пити багато рідини.

Спека у Греції в останні тижні супроводжувалась численними лісовими пожежами.

На її тлі влада також обмежила роботу підприємств.