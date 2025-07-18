Греков предупреждают о тепловой волне на следующей неделе
В большей части Греции со следующего вторника ожидается продолжительная и сильная жара.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathemirini.
Прогнозируется, что температура во внутренних районах Греции поднимется выше 41-42 градусов Цельсия, а пик жары ожидается во вторник и среду.
Экстремальные температуры, по прогнозу, продержатся как минимум до пятницы. В некоторых греческих регионах из-за местных условий могут быть зафиксированы еще более высокие показатели.
К следующему воскресенью, 27 июля, жара в большей части Греции, по прогнозам синоптиков, должна спасть, но местами может продержаться дольше.
Греческие власти призывают население принять меры предосторожности, избегать ненужных выходов на улицу в самые жаркие часы и пить много жидкости.
Жара в Греции в последние недели сопровождалась многочисленными лесными пожарами.
На ее фоне власти также ограничили работу предприятий.