Греков предупреждают о тепловой волне на следующей неделе

В большей части Греции со следующего вторника ожидается продолжительная и сильная жара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathemirini.

Прогнозируется, что температура во внутренних районах Греции поднимется выше 41-42 градусов Цельсия, а пик жары ожидается во вторник и среду.

Экстремальные температуры, по прогнозу, продержатся как минимум до пятницы. В некоторых греческих регионах из-за местных условий могут быть зафиксированы еще более высокие показатели.

К следующему воскресенью, 27 июля, жара в большей части Греции, по прогнозам синоптиков, должна спасть, но местами может продержаться дольше.

Греческие власти призывают население принять меры предосторожности, избегать ненужных выходов на улицу в самые жаркие часы и пить много жидкости.

Жара в Греции в последние недели сопровождалась многочисленными лесными пожарами.

На ее фоне власти также ограничили работу предприятий.