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В Австрії загинув німецький альпініст, зірвавшись зі скелі

Новини — Субота, 19 липня 2025, 15:10 — Уляна Кричковська

В австрійському федеральному окрузі Форарльберг під час спуску з вершини загинув 54-річний альпініст з Німеччини. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Трагедія сталася в районі Зімбайох у Монтафоні. Чоловік у складі групи з чотирьох інших альпіністів здійснював сходження, однак під час спуску з невстановлених причин спіткнувся на початку скелястого проходу.

Альпініст зірвався і впав на глибину 80–100 метрів у скелястий яр.

Рятувальники прибули на місце, але допомогти вже не змогли – чоловік загинув на місці. Його тіло разом із членами групи евакуювали поліцейським вертольотом.

На початку липня в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.

Цього ж місяця у швейцарських Альпах загинула 56-річна жінка з німецької землі Баден-Вюртемберг. 

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