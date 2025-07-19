В Австрии погиб немецкий альпинист, сорвавшись со скалы

В австрийском федеральном округе Форарльберг во время спуска с вершины погиб 54-летний альпинист из Германии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Трагедия произошла в районе Зимбайох в Монтафоне. Мужчина в составе группы из четырех других альпинистов совершал восхождение, однако во время спуска по неустановленным причинам споткнулся в начале скалистого прохода.

Альпинист сорвался и упал на глубину 80-100 метров в скалистый овраг.

Спасатели прибыли на место, но помочь уже не смогли – мужчина погиб на месте. Его тело вместе с членами группы эвакуировали полицейским вертолетом.

В начале июля в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.

В этом же месяце в швейцарских Альпах погибла 56-летняя женщина из немецкой земли Баден-Вюртемберг.