У Молдові можуть розпустити партію "Шанс" – її лідер влаштував скандал на засіданні

Центральна виборча комісія Молдови ухвалила рішення, яке може призвести до розпуску політичної партії "Шанс", що входить до політичного блоку проросійського олігарха-втікача Ілана Шора, що обурило лідера партії Алексєя Лунгу.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на офіційну заяву ЦВК.

Як повідомила пресслужба ЦВК, підставою до ухвалення рішення, яке може призвести до розпуску політичної партії "Шанс", стали численні порушення законодавства про фінансування політичних партій та неналежне подання фінансових звітів.

Під час засідання був присутній лідер партії Лунгу, який виступив з критикою на адресу членів комісії та кілька разів переривав засідання.

За це голова ЦВК Анжела Караман оголосила йому попередження.

Проте, його нападки продовжилися й Караман викликала правоохоронців, щоб вони супроводили Лунгу, і попросила його залишити приміщення.

Як зазначено в рішенні ЦВК, деякі партії порушили терміни подання фінансових звітів або підписували їх неналежними особами. Зокрема, "Шанс" подавала звіт із запізненням, підписаний лише електронним підписом голови партії, що суперечить вимогам закону.

Крім того, ЦВК виявила порушення у звітуванні ще сімох політичних партій, деякі з яких уже перебувають у процесі розпуску. Рішення було ухвалене одностайно.

Партія "Шанс" стала де-факто наступницею партії "Шор" після того, як її оголосили неконституційною, перейнявши її кольори та стилістику. Зараз партія входить до блоку "Перемога", про заснування якого Шор оголосив у Москві.

У березні в аеропорту Кишинева затримали лідера партії "Шанс". Лунгу не дозволили залишити країну та видали повістку до Національного центру боротьби з корупцією.

Затримання Лунгу відбулося на другий день після того, як в аеропорту Кишинева затримали лідерку автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, яка обралася на цю посаду від політсили Шора. Затримання пов'язане з тим, що її право виїзду за кордон обмежене через кримінальне провадження. Зараз вона перебуває в ізоляторі НЦБК.

Через своїх адвокатів Гуцул надіслала звернення до Путіна з проханням захистити її та Гагаузію.