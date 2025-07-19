В Молдове могут распустить партию "Шанс" – ее лидер устроил скандал на заседании

Центральная избирательная комиссия Молдовы приняла решение, которое может привести к роспуску политической партии "Шанс", входящей в политический блок пророссийского олигарха-беглеца Илана Шора, что возмутило лидера партии Алексея Лунгу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальное заявление ЦИК.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, основанием для принятия решения, которое может привести к роспуску политической партии "Шанс", стали многочисленные нарушения законодательства о финансировании политических партий и ненадлежащее представление финансовых отчетов.

Во время заседания присутствовал лидер партии Лунгу, который выступил с критикой в адрес членов комиссии и несколько раз прерывал заседание.

За это председатель ЦИК Анжела Караман объявила ему предупреждение.

Однако его нападки продолжились, и Караман вызвала правоохранителей, чтобы они сопроводили Лунгу, и попросила его покинуть помещение.

Как указано в решении ЦИК, некоторые партии нарушили сроки подачи финансовых отчетов или подписывали их ненадлежащими лицами. В частности, "Шанс" подавала отчет с опозданием, подписанный только электронной подписью председателя партии, что противоречит требованиям закона.

Кроме того, ЦИК выявила нарушения в отчетности еще семи политических партий, некоторые из которых уже находятся в процессе роспуска. Решение было принято единогласно.

Партия "Шанс" стала де-факто преемницей партии "Шор" после того, как ее объявили неконституционной, переняв ее цвета и стилистику. Сейчас партия входит в блок "Победа", о создании которого Шор объявил в Москве.

В марте в аэропорту Кишинева задержали лидера партии "Шанс". Лунгу не позволили покинуть страну и выдали повестку в Национальный центр по борьбе с коррупцией.

Задержание Лунгу произошло на второй день после того, как в аэропорту Кишинева задержали лидера автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул, которая была избрана на эту должность от политсилы Шора. Задержание связано с тем, что ее право на выезд за границу ограничено из-за уголовного производства. Сейчас она находится в изоляторе НЦБК.

Через своих адвокатов Гуцул направила обращение к Путину с просьбой защитить ее и Гагаузию.