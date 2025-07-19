У Берліні через нестачу персоналу зупинили рух шести ліній міської електрички

У суботу, 19 липня, в Берліні було скасовано низку рейсів міської електрички S-Bahn через відсутність персоналу в сигнальній будці на станції "Шеневайде".

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Через кадрову нестачу на важливому технічному об'єкті було призупинено рух шести ліній. Зокрема поїзди не курсували на відрізку між Шеневайде та Баумшуленвегом.

На ділянці Шеневайде – Трептовер-Парк було організовано автобусне сполучення з проміжними зупинками в Плентервальді та Баумшуленвезі.

Щоб частково компенсувати незручності, експрес-поїзд Airport Express (FEX) між Центральним вокзалом і аеропортом BER здійснював додаткову зупинку в Шеневайде.

Перебої триватимуть до 20:00 суботи, повідомили в компанії. Аналогічні обмеження та заміни автобусами оголошено й на неділю, 20 липня – з 6:00 до 18:00.

Причину кадрової нестачі в S-Bahn Berlin поки що офіційно не пояснили.

У неділю, 7 липня, на півночі Німеччини на залізничній ділянці між Фленсбургом, Рендсбургом і Ноймюнстером зупинились потяги – винуватцем цього, схоже, став потяг з американською бронетехнікою.

На півночі Франції довелось евакуювати людей зі швидкісного потяга Eurostar через збій в електропостачанні, який призвів до понад дев’ятигодинної затримки рейсу, що мав тривати лише дві години.