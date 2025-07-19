В Берлине из-за нехватки персонала остановили движение шести линий городской электрички

В субботу, 19 июля, в Берлине был отменен ряд рейсов городской электрички S-Bahn из-за отсутствия персонала в сигнальной будке на станции "Шеневайде".

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Из-за кадровой нехватки на важном техническом объекте было приостановлено движение шести линий. В частности, поезда не курсировали на участке между Шеневайде и Баумшуленвегом.

На участке Шеневайде – Трептовер-Парк было организовано автобусное сообщение с промежуточными остановками в Плентервальде и Баумшуленвеге.

Чтобы частично компенсировать неудобства, экспресс-поезд Airport Express (FEX) между Центральным вокзалом и аэропортом BER совершал дополнительную остановку в Шеневайде.

Перебои продлятся до 20:00 субботы, сообщили в компании. Аналогичные ограничения и замены автобусами объявлены и на воскресенье, 20 июля – с 6:00 до 18:00.

Причину кадровой нехватки в S-Bahn Berlin пока официально не объяснили.

В воскресенье, 7 июля, на севере Германии на железнодорожном участке между Фленсбургом, Рендсбургом и Ноймюнстером остановились поезда – виновником этого, похоже, стал поезд с американской бронетехникой.

На севере Франции пришлось эвакуировать людей из скоростного поезда Eurostar из-за сбоя в электроснабжении, который привел к более чем девятичасовой задержке рейса, который должен был длиться всего два часа.