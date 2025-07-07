У Франції евакуювали людей зі швидкісного потяга Eurostar: провели в дорозі 11 годин замість 2

На півночі Франції довелось евакуювати людей зі швидкісного потяга Eurostar через збій в електропостачанні, який призвів до понад дев’ятигодинної затримки рейсу, що мав тривати лише дві години.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Потяг вирушив з Брюсселя о 08:52 за місцевим часом і мав прибути до лондонського вокзалу Сент-Панкрас о 09:57 за британським часом.

Але, як повідомили в Eurostar, через перебої з електропостачанням між Ліллем і Кале поїзд залишився без живлення.

Очевидці розповіли, що провели на борту чотири години без кондиціонування повітря та з непрацюючими туалетами, перш ніж прибули рятувальні команди, які роздали воду й допомогли пасажирам вийти з вагонів.

Пасажири прибули до Лондона на резервному потязі, який підібрав їх на колії неподалік Кале.

Компанія Eurostar перепросила і запропонувала всім постраждалим повне відшкодування вартості квитка. За словами компанії, поїзд зупинився через перебої з електропостачанням, і для евакуації пасажирів було "негайно відправлено" резервний потяг.

У Eurostar заявили, що "складна операція з пересадки" тривала довше, ніж очікувалось, і подякували пасажирам за терпіння та співпрацю.

У Eurostar зазначили, що потяг прибув до Лондона о 19:20, тож загальна тривалість подорожі перевищила 11 годин.

Нагадаємо, минулого літа компанія Eurostar скасувала чверть своїх рейсів після диверсій на залізниці Франції.

Нещодавно стало відомо, що пасажири потягів Eurostar, які прямують з ЄС до Великої Британії, ризикують отримати штраф у розмірі 5000 фунтів стерлінгів через заборонені з огляду на ризик поширення ящуру закуски.