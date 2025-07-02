Трамп: Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в секторі Гази

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на остаточне укладення 60-денного перемир’я в секторі Гази.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що його представники "провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо Гази", внаслідок якої Ізраїль погодився на "необхідні умови для остаточного укладення 60-денного перемир'я".

Він зазначив, що протягом цього часу США будуть працювати з усіма сторонами над припиненням війни.

"Катар і Єгипет, які доклали значних зусиль для досягнення миру, передадуть цю остаточну пропозицію. Я сподіваюся, що заради блага Близького Сходу ХАМАС прийме цю угоду, бо ситуація не покращиться – ВОНА ТІЛЬКИ ПОГІРШИТЬСЯ", – додав він.

Скриншот: Truth Social

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. Після цього Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Нещодавно лідери ЄС за підсумками червневого саміту привітали припинення бойових дій між Ізраїлем та Іраном і закликали не допустити нової ескалації.

У висновках саміту не погодили конкретних кроків щодо сектора Гази, попри заклики окремих країн.