Трамп: Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в секторе Газа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что его представители "провели долгую и продуктивную встречу с израильской стороной по Газе", в результате которой Израиль согласился на "необходимые условия для окончательного заключения 60-дневного перемирия".

Он отметил, что в течение этого времени США будут работать со всеми сторонами над прекращением войны.

"Катар и Египет, которые приложили значительные усилия для достижения мира, передадут это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится – ОНА ТОЛЬКО УХУДШИТСЯ", – добавил он.

Скриншот: Truth Social

Напомним, 7 октября 2023 года группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля из сектора Газа, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. После этого Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.

Недавно лидеры ЕС по итогам июньского саммита приветствовали прекращение боевых действий между Израилем и Ираном и призвали не допустить новой эскалации.

В выводах саммита не согласовали конкретные шаги в отношении сектора Газа, несмотря на призывы отдельных стран.