Авіатроща біля Актау: ЗМІ отримали запис, на якому росіянин віддає наказ відкрити вогонь

Азербайджанські журналісти показали запис, на якому чути наказ відкрити вогонь по рейсу AZAL, внаслідок чого літак розбився 25 грудня поблизу казахстанського міста Актау.

Про це пише Minval Politika, передає "Європейська правда".

Журналісти заявили, що до редакції надійшов анонімний лист із матеріалами про збитий на підльоті до російського Грозного літак.

У листі міститься начебто пояснювальна записка капітана розрахунку протиповітряної оборони Дмитра Паладичука, який стверджує, що вогонь по літаку відкрили за наказом Міністерства оборони Росії.

Також видання отримало відео, аудіозаписи та подробиці про неналежний стан техніки.

"О 08 годині 13 хвилині 30 секунді я дав команду на ураження оператору. О 08 годині 13 хвилині 33 секунді ракета зійшла зі спрямовувальної. О 08 годині 13 хвилині 47 секунді ЦВС БМ-72В6 видав повідомлення, що ціль пропущена. О 08 годині 13 хвилин 48 секунд я дав команду на повторний обстріл", – йдеться в листі.

Фото: Minval Politika

Журналісти опублікували й фрагмент ймовірного аудіозапису, на якому чоловічий голос наводить координати, що збігаються з даними з пояснювальної записки, а потім говорить: "Вогонь! Вогонь кажу!".

Після цього лунає вибух, а коли там оголошують, що ціль була пропущена, той же чоловік каже: "Повторно! Ще раз!".

Журналісти не показують отриманих записів повністю, адже їх ще мають вивчити слідчі органи. Вони наполягають, що не можуть підтвердити справжність цього листа, хоча той і містить підпис капітана. Водночас аудіозаписи вважають цілком реальними, адже інформація в них збігається.

25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі. Він також вказав, що Росії слід було б визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості.

Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв казав, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

А 4 лютого співрозмовник в уряді Азербайджану повідомив агентству Reuters, що в країні мають точне підтвердження того, що літак було збито російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".

Того ж дня Міністерство транспорту Казахстану опублікувало звіт із попередніми результатами розслідування катастрофи літака, у якому зазначено: після початкового огляду фрагментів, які збереглися після авіатрощі літака Azerbaijan Airlines, було виявлено безліч наскрізних і ненаскрізних пошкоджень різного розміру та форми у хвостовій частині фюзеляжу, кіля та стабілізатора, рулів висоти та напрямку.