Авиакатастрофа возле Актау: СМИ получили запись, на которой россиянин отдает приказ открыть огонь

Азербайджанские журналисты показали запись, на которой слышен приказ открыть огонь по рейсу AZAL, в результате чего самолет разбился 25 декабря вблизи казахстанского города Актау.

Об этом пишет Minval Politika, передает "Европейская правда".

Журналисты заявили, что в редакцию поступило анонимное письмо с материалами о сбитом на подлете к российскому Грозному самолете.

В письме содержится якобы пояснительная записка капитана расчета противовоздушной обороны Дмитрия Паладичука, который утверждает, что огонь по самолету открыли по приказу Министерства обороны России.

Также издание получило видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.

"В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с наводной установки. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел", – говорится в письме.

Фото: Minval Politika

Журналисты опубликовали и фрагмент предполагаемой аудиозаписи, на которой мужской голос называет координаты, совпадающие с данными из пояснительной записки, а затем говорит: "Огонь! Огонь, говорю!".

После этого раздается взрыв, а когда там объявляют, что цель была пропущена, тот же мужчина говорит: "Повторно! Еще раз!".

Журналисты не показывают полученные записи полностью, ведь их еще должны изучить следственные органы. Они настаивают, что не могут подтвердить подлинность этого письма, хотя оно и содержит подпись капитана. В то же время аудиозаписи считают вполне реальными, ведь информация в них совпадает.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли. Он также указал, что России следовало бы признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и донести это до общественности.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев говорил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

А 4 февраля собеседник в правительстве Азербайджана сообщил агентству Reuters, что в стране есть точное подтверждение того, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".

В тот же день Министерство транспорта Казахстана опубликовало отчет с предварительными результатами расследования катастрофы самолета, в котором указано: после первоначального осмотра фрагментов, сохранившихся после авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, было обнаружено множество сквозных и несквозных повреждений различного размера и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления.