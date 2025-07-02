В Германии эвакуировали 20 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой
Новости — Среда, 2 июля 2025, 09:00 —
Во вторник, 1 июля, вечером в немецком городе была обезврежена 500-килограммовая бомба – в связи с этим 20 тысяч человек были эвакуированы.
Об этом пишет NDR, передает "Европейская правда".
Бомбу времен Второй мировой войны обезвредили в немецком городе Оснабрюк – с полудня 20 тысяч человек ждали за пределами зоны отстранения, пока взрывное устройство ликвидируют.
"Оба детонатора обезврежены и взорваны. Теперь все могут идти домой!" – объявили вечером в городе.
В городской администрации заявили, что бомба имела два ударных детонатора. Полиция и сотрудники служб общественного порядка предварительно проверили, остались ли в районе люди, обзвонив около 13 тысяч домов. Перед тем как сапер обезвредил бомбу, над районом пролетел вертолет.
По информации Deutsche Bahn, к вечеру вторника поезда не курсировали через главный вокзал Оснабрюка и были перенаправлены. Это касалось как междугородних, так и пригородных поездов.
Напомним, в историческом центре немецкого Дрездена нашли две бомбы времен Второй мировой в районе обвалившегося моста, который сейчас демонтируют. Из-за одной из них эвакуировали значительную часть центра Дрездена.
В марте несколько домов в непосредственной близости от торгового центра в центре чешского Брно пришлось эвакуировать полиции и пожарным после того, как во время строительных работ была найдена авиабомба времен Второй мировой войны.
А в начале июня в немецком Кельне состоялась крупнейшая с 1945 года эвакуация после обнаружения трех американских бомб времен Второй мировой войны.