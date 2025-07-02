ЗМІ: у США побачили підготовку Ірану до замінування Ормузької протоки

У США побачили ознаки того, що Іран може готуватися до замінування Ормузької протоки – важливого проходу для поставок нафти з країн Перської затоки.

Про це йдеться у публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Двоє американських посадовців розповіли, що минулого місяця іранські військові завантажили морські міни на судна в Перській затоці.

Це посилило побоювання Вашингтона, що Іран готується до блокади Ормузької протоки після ударів США та Ізраїлю по об'єктах на іранській території.

Завантаження мін, про яке розповіли посадовці США, відбулося через деякий час після того, як Ізраїль 13 червня завдав першого ракетного удару по Ірану.

Джерела не розкрили, як США встановили, що міни були завантажені на іранські судна, але така інформація зазвичай збирається за допомогою супутникових знімків, таємних джерел або комбінації обох методів.

У відповідь на прохання прокоментувати ці дані, представник Білого дому заявив: "Завдяки блискучому проведенню президентом операції "Північний молот", успішній кампанії проти хуситів і кампанії максимального тиску, Ормузька протока залишається відкритою, свобода судноплавства відновлена, а Іран значно ослаблений".

Можливе замінування Ормузької протоки може завдати серйозного удару по міжнародній торгівлі. Близько однієї п'ятої світових поставок нафти і газу проходить через Ормузьку протоку, і її блокування, ймовірно, призвело б до різкого зростання світових цін на енергоносії.

Водночас, за словами посадовців, США не виключають можливість того, що завантаження мін було хитрощами. Вони додали, що іранці могли підготувати міни, щоб переконати Вашингтон у серйозності намірів заблокувати протоку, але насправді не мали наміру цього робити.

Іранські військові могли також просто проводити необхідні приготування на випадок, якщо іранське керівництво віддасть такий наказ, зазначає агентство.

Нагадаємо, після ударів США іранський парламент схвалив рішення про закриття Ормузької протоки. Остаточне рішення залишається за верховним лідером аятолою Алі Хаменеї.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо закликав Китай переконати Іран не закривати Ормузьку протоку.

За його словами, перекриття протоки стане для Ірану "економічним самогубством".

Глава європейської дипломатії Кая Каллас зазначила, що можливе перекриття Ормузької протоки – це "щось надзвичайно небезпечне і небажане для всіх".