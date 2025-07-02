СМИ: в США увидели подготовку Ирана к минированию Ормузского пролива

В США увидели признаки того, что Иран может готовиться к заминированию Ормузского пролива – важного прохода для поставок нефти из стран Персидского залива.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Двое американских чиновников рассказали, что в прошлом месяце иранские военные загрузили морские мины на суда в Персидском заливе.

Это усилило опасения Вашингтона, что Иран готовится к блокаде Ормузского пролива после ударов США и Израиля по объектам на иранской территории.

Загрузка мин, о которой рассказали чиновники США, произошла через некоторое время после того, как Израиль 13 июня нанес первый ракетный удар по Ирану.

Источники не раскрыли, как США установили, что мины были загружены на иранские суда, но такая информация обычно собирается с помощью спутниковых снимков, тайных источников или комбинации обоих методов.

В ответ на просьбу прокомментировать эти данные, представитель Белого дома заявил: "Благодаря блестящему проведению президентом операции "Северный молот", успешной кампании против хуситов и кампании максимального давления, Ормузский пролив остается открытым, свобода судоходства восстановлена, а Иран значительно ослаблен".

Возможное минирование Ормузского пролива может нанести серьезный удар по международной торговле. Около одной пятой мировых поставок нефти и газа проходит через Ормузский пролив, и его блокирование, вероятно, привело бы к резкому росту мировых цен на энергоносители.

В то же время, по словам чиновников, США не исключают возможность того, что загрузка мин была хитростью. Они добавили, что иранцы могли подготовить мины, чтобы убедить Вашингтон в серьезности намерений заблокировать пролив, но на самом деле не намеревались этого делать.

Иранские военные могли также просто проводить необходимые приготовления на случай, если иранское руководство отдаст такой приказ, отмечает агентство.

Напомним, после ударов США иранский парламент одобрил решение о закрытии Ормузского пролива. Окончательное решение остается за верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

После этого госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай убедить Иран не закрывать Ормузский пролив.

По его словам, перекрытие пролива станет для Ирана "экономическим самоубийством".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что возможное перекрытие Ормузского пролива – это "нечто чрезвычайно опасное и нежелательное для всех".