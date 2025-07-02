МИД вызвал представителя США на разговор о военной помощи

Министерство иностранных дел Украины вызвало временно поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает "Европейская правда".

В среду, 2 июля, по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги в МИД был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель.

Как отмечается, ключевыми темами разговора с американским дипломатом стали военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации Россией агрессии и террора против Украины.

Дипломата приняла заместительница Сибиги – Марьяна Беца, которая "выразила благодарность США за предоставленную с начала полномасштабного вторжения России поддержку и подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины".

Во время встречи Украина подчеркнула, что "любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира".

Беца напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и общин, а также атаки на поле боя.

В итоге стороны обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США.

"Украина поддерживает мирные усилия и позицию США о необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", – подытожили в заявлении.

Отметим, этот визит происходит на фоне информации в СМИ о том, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

В июне украинская сторона передала министру финансов США Скотту Бессенту список необходимого оружия, которое Украина готова купить у США.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины.

А 25 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге Трамп заявил, что проверит, сможет ли передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.