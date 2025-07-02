Новообраний президент Польщі розповів про зустріч із генсеком НАТО

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький у вівторок, 1 липня, зустрівся у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це Навроцький написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Навроцький заявив, що 1 липня зустрівся із Рютте. Під час зустрічі вони обговорили питання співпраці в рамках НАТО.

"Гарантії безпеки та взаєморозуміння потреб є основою міцних і відповідальних міжнародних відносин", – зазначив президент Польщі.

Відтак він подякував Рютте "за дуже хорошу дискусію щодо серйозних питань у дружній атмосфері".

Зазначимо, цього ж дня Верховний суд Польщі визнав дійсним обрання Навроцького президентом у другому турі виборів 1 червня після того, як до установи надійшли понад 54 тисячі виборчих скарг. Із них 21 було визнано обґрунтованою, але вони не мали суттєвого впливу на загальний результат виборів.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.