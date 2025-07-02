Новоизбранный президент Польши рассказал о встрече с генсеком НАТО

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий во вторник, 1 июля, встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом Навроцкий написал в соцсети X, передает "Европейская правда".

Навроцкий заявил, что 1 июля встретился с Рютте. Во время встречи они обсудили вопросы сотрудничества в рамках НАТО.

"Гарантии безопасности и взаимопонимание потребностей является основой прочных и ответственных международных отношений", – отметил президент Польши.

Поэтому он поблагодарил Рютте "за очень хорошую дискуссию по серьезным вопросам в дружеской атмосфере".

Отметим, в этот же день Верховный суд Польши признал действительным избрание Навроцкого президентом во втором туре выборов 1 июня после того, как в учреждение поступили более 54 тысяч избирательных жалоб. Из них 21 была признана обоснованной, но они не имели существенного влияния на общий результат выборов.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.