Свергнут ли коррупционные скандалы власть Испании и пойдет ли это на пользу Украине

Падет ли нынешняя власть Испании? Вопрос неслучайный, ведь Социалистическая рабочая партия Испании (PSOE), возглавляемая премьером Педро Санчесом, сейчас переживает серьезный кризис.

И ситуация уже достигла такого напряжения, что заставляет говорить о высоких рисках досрочных выборов.

Причиной тому – ряд коррупционных скандалов вокруг ближайшего окружения премьера, что привело даже к задержанию одного из ключевых союзников Санчеса Сантоса Сердана.

О кризисе в Испании и его возможных последствиях, в том числе для Украины, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой "Большое строительство" по-испански. Похоронят ли коррупционные скандалы правительство Санчеса. Далее – краткое ее изложение.

О задержании Сантоса Сердана стало известно в понедельник, 30 июня.

И хотя это задержание было ожидаемым, однако оно все равно получилось сенсационным – таких "больших рыб" испанские правоохранители не задерживали очень давно. И возможно, это только начало.

Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии Испании имеет доказательства, которые связывают Сантоса Сердана – третье по рангу лицо в Социалистической партии – с получением взяток.

И хотя Сердан на судебном заседании называл себя жертвой "политического преследования", судья удовлетворил ходатайство Антикоррупционной прокуратуры, поместив бывшего топ-чиновника под стражу.

И главной причиной этого решения стал "очевидный" риск, что Сердан "может скрыть, изменить или уничтожить доказательства, имеющие значение для этого дела".

Последний аргумент – очень важный. Он свидетельствует об уверенности суда, что несмотря на отставку Сердан сохранил свое политическое влияние. В частности – на главу правительства.

Как секретарь в Социалистической партии, он руководил ее кадровой политикой, в частности – составляя списки кандидатов в депутаты. А соответственно, немалая часть парламентской фракции социалистов хоть чем-то, но обязана Сердану.

Однако более важным является его близость к премьеру Санчесу.

Благодаря Сердану глава правительства до сих пор удерживал жесткий контроль над своей партией. В частности, Сердан мастерски устранял от власти внутренних критиков премьер-министра.

Дело Сантоса Серданы – далеко не единственный громкий скандал в окружении главы испанского правительства.

Премьер Педро Санчес уже извинился перед гражданами за последние скандалы и пообещал "решительные действия" для борьбы с коррупцией в партии.

При этом он настаивает, что хочет продержаться до запланированных выборов в 2027 году и не рассматривает возможности их досрочного проведения или смены правительства. Однако вероятность таких выборов сейчас только растет.

Этот вопрос сейчас зависит от поддержки правительства Санчеса коалиционным партнером социалистов – ультралевой партией Sumar.

Нынешние скандалы могут ударить по рейтингам Sumar также, поэтому там настроены достаточно критично в отношении действующего правительства.

Кроме того, давление на Санчеса с требованием досрочных выборов усиливается и внутри его родной Социалистической партии. Однопартийцы премьера опасаются, что совокупность скандалов "похоронят" рейтинги партии.

А в такой ситуации досрочные выборы уже выглядят меньшим злом.

Однако в случае досрочных выборов смена власти в Испании почти гарантирована.

От нынешних скандалов больше всего выиграла ультраправая партия Vox. Единственным возможным форматом для будущей коалиции становится альянс правоцентристской Народной партии и ультраправой партии Vox.

Далеко не факт, что такое изменение пойдет на пользу Украине.

Впрочем, вероятность радикального разворота внешнего курса Испании также невысока.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой "Большое строительство" по-испански. Похоронят ли коррупционные скандалы правительство Санчеса.