У Франції вночі трималась майже 30-градусна спека

У Франції, де триває хвиля екстремальної спеки, минулої ночі температура повітря у багатьох районах не опустилася нижче 25°C після денних піків до понад 40°C.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Вночі з 1 на 2 липня на значній території Франції знову спостерігалася так звана тропічна ніч, коли температура повітря не опускається нижче 20°C. У багатьох районах показники були суттєво вищими.

Так, у Парижі опівночі було 29.5°C. В наступні години температура поступово знизилася і на 6 ранку становила майже 24°C.

Майже такі ж показники зареєстрували у Буржі, Ніцці, Монпельє.

У метеорологічному агентстві зазначили. що на 5 ранку температури залишалися переважно вищими за 20°C, за винятком невеликої території на північному заході країни та гірської місцевості.

"Тропічні ночі" погано впливають на самопочуття людей і заважають організму відновитися під час нічного сну та погіршують його якість, що у свою чергу спричиняє підвищену втому вдень і збільшує ризики помилок на роботі, за кермом тощо.

За орієнтовними підрахунками, періоди аномальної спеки у Франції протягом останнього десятиріччя коштували країні мільярди євро збитків у вигляді явної шкоди для економіки та наслідків для здоров’я людей.

Червень 2025 року став для країни другим найспекотнішим за понад 100 років.