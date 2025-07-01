У Франції порахували збитки від хвиль аномальної спеки в попередні роки

Періоди аномальної спеки у Франції протягом останнього десятиріччя коштували країні мільярди євро збитків у вигляді явної шкоди для економіки та наслідків для здоров’я людей.

Про це йдеться у публікації BFMTV на тлі першої за цей рік хвилі 40-градусної спеки, пише "Європейська правда".

У Франції підрахували, що додаткове навантаження на лікарні, неможливість певної діяльності у денні години, зниження продуктивності працівників, шкода для інфраструктури й сільськогосподарських культур під час періодів аномальної спеки коштують країні мільярди євро.

За оцінками Агентства громадського здоров’я, лише у їхній сфері контролю періоди спеки 2015-2020 років спричинили додаткові витрати у розмірі 22-37 млрд євро – через госпіталізації та сплески звернень до лікарів, а також спричинені погодою обмеження у діяльності.

До втрат і збитків зараховують також надлишкові смерті, спричинені загостренням хронічних проблем зі здоров'ям у спеку, та довгострокові наслідки для здоров’я людей від стресу, який переживає організм під час екстремальних температур.

В середньому хвилі спеки коштували 814 євро на кожну особу.

У Міжнародній організації праці порахували, що середньостатистична людина за температур понад 33°C втрачає 50% від нормальної продуктивності на роботі.

Орієнтовні збитки для аграрного сектора у 2020 році оцінили в 1-1,2 млрд євро. Потерпає і тваринництво – в екстремально спекотну погоду корови дають суттєво менше молока.

1 липня у Франції очікують сорокаградусну спеку, у 16 департаментах країни оголосили червоний рівень небезпеки. Через погоду закрили понад 1000 шкіл, а туристів не пускатимуть на верхівку Ейфелевої вежі.

Ніч з 29 на 30 червня у Франції стала найтеплішою в історії спостережень для червня.

Від екстремальних температур зараз потерпає увесь південь Європи. В Італії, Іспанії, Греції денні температурні максимуми перевищують 40°C.