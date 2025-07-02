Во Франции ночью держалась почти 30-градусная жара

Во Франции, где продолжается волна экстремальной жары, прошлой ночью температура воздуха во многих районах не опустилась ниже 25°C после дневных пиков до более 40°C.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Ночью с 1 на 2 июля на значительной территории Франции снова наблюдалась так называемая тропическая ночь, когда температура воздуха не опускается ниже 20°C. Во многих районах показатели были существенно выше.

Так, в Париже в полночь было 29,5°C. В последующие часы температура постепенно снизилась и в 6 утра составляла почти 24°C.

Почти такие же показатели зарегистрировали в Бурже, Ницце, Монпелье.

В метеорологическом агентстве отметили, что в 5 часов утра температуры оставались преимущественно выше 20°C, за исключением небольшой территории на северо-западе страны и горной местности.

"Тропические ночи" плохо влияют на самочувствие людей и мешают организму восстановиться во время ночного сна и ухудшают его качество, что в свою очередь вызывает повышенную усталость днем и увеличивает риски ошибок на работе, за рулем и т.д.

По ориентировочным подсчетам, периоды аномальной жары во Франции за последнее десятилетие обошлись стране в миллиарды евро убытков в виде явного ущерба для экономики и последствий для здоровья людей.

Июнь 2025 года стал для страны вторым самым жарким за более чем 100 лет.