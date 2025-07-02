Азербайджан знову викликав посла РФ на тлі конфлікту між країнами

До Міністерства закордонних справ Азербайджану удруге за тиждень викликали посла Росії Михаїла Євдокимова у звʼязку з конфліктом, викликаним силовим затриманням азербайджанців у Єкатеринбурзі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні МЗС Азербайджану.

Російському послу під час виклику до зовнішньополітичного відомства в Баку заявили протест "у зв'язку з недружніми діями і кроками російської сторони, що завдають шкоди відносинам між двома країнами".

"Було знову висловлено глибоку стурбованість у зв'язку із загибеллю двох азербайджанців і важкими пораненнями інших наших співвітчизників в результаті протиправних дій правоохоронних органів Росії під час рейдів 27 червня в Єкатеринбурзі", – ідеться в повідомленні.

Євдокимову також вказали на ознаки етнічної нетерпимості щодо азербайджанців у російських ЗМІ.

"Було також підкреслено, що подавати позицію Азербайджану з цього питання як втручання у внутрішні справи Росії є необґрунтованим", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вдень у понеділок в Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві "Sputnik Азербайджан".

Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор "Sputnik Азербайджан" Ігор Картавих і шеф-редактор Євгеній Бєлоусов. Їх, а також ще пʼятьох росіян, у вівторок узяли під варту.

Затримання відбулись на тлі скандалу з РФ, який спалахнув після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 вихідців з Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Детальніше читайте у статті: Азербайджан вступає у "війну" з РФ: чому виник і що змінює конфлікт між країнами.