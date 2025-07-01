Зеленський підтримав Алієва на тлі конфлікту Азербайджану з Росією

Президент Володимир Зеленський у вівторок повідомив про телефонну розмову з азербайджанським візаві Ільхамом Алієвим.

Про це глава держави написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови Зеленський подякував президенту Азербайджану за підтримку України, її територіальної цілісності та народу.

"Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці", – наголосив президент.

Він також висловив співчуття Азербайджану від імені України у зв’язку з убивством на території Росії азербайджанських громадян.

"Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість. У нас із президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені", – додав Зеленський.

Лідери також обговорили двосторонні відносини й домовились провести засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Нагадаємо, вдень у понеділок в Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві "Sputnik Азербайджан".

Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор "Sputnik Азербайджан" Ігор Картавих і шеф-редактор Євгеній Бєлоусов.

Затримання відбулись на тлі скандалу з РФ, який спалахнув після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 вихідців з Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Детальніше читайте у статті: Азербайджан вступає у "війну" з РФ: чому виник і що змінює конфлікт між країнами.