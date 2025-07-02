Фіцо похвалив свого главу МЗС, який запропонував "пробачити" Росії
Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо в середу відреагував на слова свого міністра закордонних справ Юрая Бланара, який допустив "прощення" Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Denník N.
За словами Фіцо, глава МЗС Словаччини не є папугою, який "повторює те, що від нього очікують".
"Є речі, щодо яких він має свою суверенну думку, і це мені подобається", – додав премʼєр.
Нагадаємо, в неділю Бланар висловив думку, що врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну потребує налагодження комунікації з Росією.
Глава словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією, або "навіть пробачити все, що сталося".
Коментуючи ці слова, український міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що "почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів".
Очільник українського МЗС також додав, що ті, "хто не втратив нікого у цій війні, не мають права робити такі заяви".