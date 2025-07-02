Фицо похвалил своего главу МИД, который предложил "простить" Россию

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в среду отреагировал на слова своего министра иностранных дел Юрая Бланара, который допустил "прощение" России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

По словам Фицо, глава МИД Словакии – не попугай, который "повторяет то, что от него ожидают".

"Есть вещи, по которым он имеет свое суверенное мнение, и это мне нравится", – добавил премьер.

Напомним, в воскресенье Бланар высказал мнение, что урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину требует налаживания коммуникации с Россией.

Глава словацкого МИД также заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с Россией или "даже простить все, что произошло".

Комментируя эти слова, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что "чувство безнаказанности России является коренной причиной ее преступлений".

Глава украинского МИД также добавил, что те, "кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления".