Словенія протестує через рішення землі в Австрії щодо спірного гімну

Президентка і премʼєр-міністр Словенії засудили рішення парламенту австрійської Штирії оголосили символом землі спірний гімн, у якому містяться згадки про частину словенської території.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну спільну заяву поширила пресслужба президентки Словенії.

У вівторок парламент Штирії ухвалив пропозицію депутатів ультраправої Австрійської партії свободи і правої Народної партії про оголошення символом землі її гімну – "Пісні про гори Дахштайн" (Dachsteinlied).

Гімн є спірним для Словенії, оскільки в першому куплеті тексту, що походить з XIX століття, оспівується територія австрійської Штирії, яка простягається до берегів Сави і Драви – на територію сучасної Словенії.

Австрійські ультраправі якийсь час намагались включити "Пісню про гори Дахштайн" до конституції Штирії, що потребує більшості у дві третини голосів. Але через брак підтримки вони обмежились зміною земельного закону про символи, для чого було достатньо простої більшості.

Влада Штирії стверджує, що включення гімну до закону про символи землі підкреслює його "символічне значення"; крім того, до закону додали примітку, що включення гімну не означає жодних територіальних претензій до Словенії.

Тим не менш, словенська президентка Наташа Пірц Мусар і глава уряду Роберт Голоб у середу заявили про "неприйнятність" такого кроку.

"Посилання на територію Словенії як "мою дорогу батьківщину" повністю суперечить як визнаному за міжнародним правом кордону, так і зусиллям держав-членів Європейського Союзу щодо формування різноманітних та інклюзивних ідентичностей", – ідеться в їхній спільній заяві.

Хоча президентка й премʼєр Словенії не заявили про конкретні заходи у відповідь на дії влади Штирії, вони попередили, що вони "матимуть негативні наслідки для продовження успішної інституційної співпраці".

Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, яка днями відвідувала Північну Македонію, викликала обурення в країні через заяву про ідентичність цієї держави.