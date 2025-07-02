Єврокомісарка обурила Північну Македонію гастрономічною заявою

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, яка днями відвідувала Північну Македонію, викликала обурення в країні через заяву про ідентичність цієї держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sloboden Pečat.

В ході візиту Кос говорила про те, що Північній Македонії складно виконати вимоги, які їй висувають у процесі вступу до ЄС.

"Ми усвідомлюємо, що це нелегко, але вікно для розширення відкрите, і ним слід скористатися", – зазначила вона.

Потім єврокомісарка порушила питання можливої загрози для ідентичності Північної Македонії.

"Ідентичність не є результатом політичних рішень, ми несемо її в своїх серцях, вона є частиною наших традицій: монастирі, погачі (популярний хліб на Балканах. – Ред.), тавче-гравче (страва македонської кухні. – Ред.), пінджур (баклажанна ікра. – Ред.), фарширований перець. Ніхто не може забрати це у Північної Македонії", – сказала вона.

Прем’єр-міністр Північної Македонії, який був на пресконференції разом з Кос, одразу відреагував на її слова.

"Македонська ідентичність – це не тільки македонська кухня, але й Гоце Делчев, Павло Шатев та Ілінденське повстання. Наша країна йде з відкритим серцем і розумом, але ми проти шантажу, який не є частиною європейських цінностей. Європа – це дім закону, справедливості, гідності. Це цінності, які ми приймаємо, все інше чуже ЄС і чуже нам", – додав він.

Прем'єр зазначив, що Північна Македонія "втратила більшу частину своєї ідентичності" за останні десятиліття, нагадавши, що країна змінили і прапор, і назву.

Крім того, заява Кос обурила й інших місцевих політиків. Зокрема, у Лівій партії назвали висловлювання єврокомісарки знеціненням національної ідентичності македонського народу.

Партія рішуче відкидає таке ставлення до македонського народу, яке вони назвали образливим.

"Наша ідентичність – це не гастрономічна карта, а політична реальність, що виросла з історичної боротьби за свободу, рівність і соціальну справедливість", – підкреслили в політсилі.

Депутат від керівної партії ВМРО-ДПМНЕ Нікола Србов заявив: "Шановна пані Кос, наша ідентичність – це не фаршировані перці та смажені боби, хоч ніхто і не заперечує наших рецептів та кулінарних навичок. Наша ідентичність – це наше минуле, наше соціальне та політичне минуле, і саме це хтось заперечує та хоче змінити для нас".

Як відомо, Болгарія вже давно звинувачує Північну Македонію у спотворенні спільної історії та запереченні болгарського коріння македонської мови та ідентичності.

Болгарія неодноразово використовувала право вето, щоб загальмувати переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС, вимагаючи конституційних та освітніх реформ для подальшого прогресу.