Словения протестует из-за решения земли в Австрии по поводу спорного гимна

Президент и премьер-министр Словении осудили решение парламента австрийской Штирии объявить символом земли спорный гимн, в котором содержатся упоминания о части словенской территории.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее совместное заявление распространила пресс-служба президента Словении.

Во вторник парламент Штирии принял предложение депутатов ультраправой Австрийской партии свободы и правой Народной партии о провозглашении символом земли ее гимна – "Песни о горах Дахштайн" (Dachsteinlied).

Гимн является спорным для Словении, поскольку в первом куплете текста, происходящего из XIX века, воспевается территория австрийской Штирии, которая простирается до берегов Савы и Дравы – на территорию современной Словении.

Австрийские ультраправые некоторое время пытались включить "Песню о горах Дахштайн" в конституцию Штирии, что требует большинства в две трети голосов. Но из-за недостатка поддержки они ограничились изменением земельного закона о символах, для чего было достаточно простого большинства.

Власти Штирии утверждают, что включение гимна в закон о символах земли подчеркивает его "символическое значение"; кроме того, в закон добавили примечание, что включение гимна не означает никаких территориальных претензий к Словении.

Тем не менее, словенская президент Наташа Пирц Мусар и глава правительства Роберт Голоб в среду заявили о "неприемлемости" такого шага.

"Ссылка на территорию Словении как "мою дорогую родину" полностью противоречит как признанной международным правом границе, так и усилиям государств-членов Европейского Союза по формированию разнообразных и инклюзивных идентичностей", – говорится в их совместном заявлении.

Хотя президент и премьер Словении не заявили о конкретных мерах в ответ на действия властей Штирии, они предупредили, что они "будут иметь негативные последствия для продолжения успешного институционального сотрудничества".

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которая на днях посетила Северную Македонию, вызвала возмущение в стране из-за заявления об идентичности этого государства.