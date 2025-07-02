Лідер румунських ультраправих обурився справою проти одіозного Джорджеску

Лідер ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів" та екскандидат у президенти Джордже Сіміон обурився передачею до суду справи щодо скандального Келіна Джорджеску.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своїх соцмережах.

Сіміон заявив, що подальший рух справи "показує диктаторське обличчя режиму".

"Румуни щиро ненавидять їх, а їхня відповідь – шахрайство і скасування виборів та арешт лідерів. Геть диктатуру", – заявив Сіміон.

Як повідомляли, прокуратура Румунії у середу передала до суду справу, в якій фігурує антизахідний екскандидат у президенти Келін Джорджеску, за звинуваченням у пропаганді екстремістських ідей.

Румунська прокуратура встановила, що протягом 2020-2025 років Джорджеску щонайменше пʼять разів порушив статтю Кримінального кодексу, яка забороняє публічне пропагування ідей фашистського, расистського або ксенофобського характеру.

Після травневих виборів президента, до яких його не допустили, Джоржеску оголосив, що йде з політики.

А Джордже Сіміон, який програв ліберальному кандидату Нікушору Дану, заявив, що його перемогу на виборах в Румунії "вкрали Єврокомісія і Франція".