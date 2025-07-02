Лидер румынских ультраправых возмутился делом против одиозного Джорджеску

Лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" и экс-кандидат в президенты Джордже Симион возмутился передачей в суд дела в отношении скандального Келина Джорджеску.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", заявление он опубликовал в своих соцсетях.

Симион заявил, что дальнейшее движение дела "показывает диктаторское лицо режима".

"Румыны искренне ненавидят их, а их ответ – мошенничество, отмена выборов и арест лидеров. Долой диктатуру", – заявил Симион.

Как сообщалось, прокуратура Румынии в среду передала в суд дело, в котором фигурирует антизападный экс-кандидат в президенты Келин Джорджеску, по обвинению в пропаганде экстремистских идей.

Румынская прокуратура установила, что в течение 2020-2025 годов Джорджеску по меньшей мере пять раз нарушил статью Уголовного кодекса, которая запрещает публичную пропаганду идей фашистского, расистского или ксенофобского характера.

После майских выборов президента, к которым его не допустили, Джорджеску объявил, что уходит из политики.

А Джордже Симион, проигравший либеральному кандидату Никушору Дану, заявил, что его победу на выборах в Румынии "украли Еврокомиссия и Франция".