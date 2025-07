"Тупо, нудно і непереконливо": МЗС висміяло нову антиукраїнську пропаганду Орбана

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відкинув чергову атаку угорської державної пропаганди, яка повʼязує Володимира Зеленського з лідером опозиції Угорщини Петером Мадяром.

Як повідомляє "Європейська правда", свою реакцію він поширив на Х.

Тихий опублікував фото нової рекламної кампанії в Угорщині, на якій Зеленського порівнюють з Мадяром гаслом "схожі мов два яйця". На фото накладено напис "Обережно, угорська пропаганда".

"Замість того, щоб пояснити угорському народу, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур на українського президента. Виглядає тупо, нудно і непереконливо", – прокоментував речник МЗС.

