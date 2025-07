"Тупо, скучно и неубедительно": МИД высмеял новую антиукраинскую пропаганду Орбана

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий отверг очередную атаку венгерской государственной пропаганды, которая связывает Владимира Зеленского с лидером оппозиции Венгрии Петером Мадяром.

Как сообщает "Европейская правда", свою реакцию он распространил на Х.

Тихий опубликовал фото новой рекламной кампании в Венгрии, на которой Зеленского сравнивают с Мадяром лозунгом "похожи как два яйца". На фото наложена надпись "Осторожно, венгерская пропаганда".

"Вместо того, чтобы объяснить венгерскому народу, как они испортили экономику, венгерское правительство занято рисованием карикатур на украинского президента. Выглядит тупо, скучно и неубедительно", – прокомментировал спикер МИД.

