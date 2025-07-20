В Бундестазі кажуть, що парламент перебуває під постійними кібератаками і потребує захисту
Нижня палата парламенту Німеччини, Бундестаг, перебуває під постійними кібератаками та потребує посиленого захисту від хакерів.
Про це заявила президентка Бундестагу Юлія Клекнер агентству dpa, пише "Європейська правда".
Клекнер сказала, що у парламенті фіксують численні хакерські атаки та у зв’язку з цим наголосила на важливості належного захисту.
"Ми маємо посилити нашу здатність протистояти кібератакам", – сказала вона.
Найбільша кібератака на Бундестаг відбулася у травні 2015 року. Тоді комп’ютери в офісах великої кількості депутатів були заражені шпигунським програмним забезпеченням, зокрема комп’ютери тодішньої канцлерки Ангели Меркель з Християнсько-демократичного союзу.
Через це IT-систему всього Бундестагу довелося повністю оновити.
Через п’ять років після інциденту, ґрунтуючись на нових доказах, які надала федеральна прокуратура, Меркель заявила про "переконливі докази" причетності Росії. Європейський Союз у відповідь запровадив санкції проти РФ.
Уряд Німеччини також звинуватив російський підрозділ військової розвідки у кібератаці на електронну пошту центрального офісу Соціал-демократичної партії у 2023 році. На той момент уряд очолював канцлер Олаф Шольц, представник СДПН.
Особи, які стояли за кібератакою на штаб-квартиру партії Християнсько-демократичний союз роком пізніше, досі не встановлені.