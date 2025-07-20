В Бундестаге говорят, что парламент находится под постоянными кибератаками и нуждается в защите
Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, находится под постоянными кибератаками и нуждается в усиленной защите от хакеров.
Об этом заявила президент Бундестага Юлия Клекнер агентству dpa, пишет "Европейская правда".
Клекнер сказала, что в парламенте фиксируют многочисленные хакерские атаки и в связи с этим подчеркнула важность надлежащей защиты.
"Мы должны усилить нашу способность противостоять кибератакам", – сказала она.
Крупнейшая кибератака на Бундестаг произошла в мае 2015 года. Тогда компьютеры в офисах большого количества депутатов были заражены шпионским программным обеспечением, в частности компьютеры тогдашней канцлера Ангелы Меркель из Христианско-демократического союза.
Из-за этого IT-систему всего Бундестага пришлось полностью обновить.
Через пять лет после инцидента, основываясь на новых доказательствах, предоставленных федеральной прокуратурой, Меркель заявила о "убедительных доказательствах" причастности России. Европейский Союз в ответ ввел санкции против РФ.
Правительство Германии также обвинило российское подразделение военной разведки в кибератаке на электронную почту центрального офиса Социал-демократической партии в 2023 году. На тот момент правительство возглавлял канцлер Олаф Шольц, представитель СДПГ.
Личности, стоявшие за кибератакой на штаб-квартиру партии Христианско-демократический союз годом позже, до сих пор не установлены.