В Бундестаге говорят, что парламент находится под постоянными кибератаками и нуждается в защите

Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, находится под постоянными кибератаками и нуждается в усиленной защите от хакеров.

Об этом заявила президент Бундестага Юлия Клекнер агентству dpa, пишет "Европейская правда".

Клекнер сказала, что в парламенте фиксируют многочисленные хакерские атаки и в связи с этим подчеркнула важность надлежащей защиты.

"Мы должны усилить нашу способность противостоять кибератакам", – сказала она.

Крупнейшая кибератака на Бундестаг произошла в мае 2015 года. Тогда компьютеры в офисах большого количества депутатов были заражены шпионским программным обеспечением, в частности компьютеры тогдашней канцлера Ангелы Меркель из Христианско-демократического союза.

Из-за этого IT-систему всего Бундестага пришлось полностью обновить.

Через пять лет после инцидента, основываясь на новых доказательствах, предоставленных федеральной прокуратурой, Меркель заявила о "убедительных доказательствах" причастности России. Европейский Союз в ответ ввел санкции против РФ.

Правительство Германии также обвинило российское подразделение военной разведки в кибератаке на электронную почту центрального офиса Социал-демократической партии в 2023 году. На тот момент правительство возглавлял канцлер Олаф Шольц, представитель СДПГ.

Личности, стоявшие за кибератакой на штаб-квартиру партии Христианско-демократический союз годом позже, до сих пор не установлены.