В Естонії відреагували на удар по Україні: Росія не бере літньої перерви

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на російський масований удар по регіонах України у ніч проти понеділка, 21 липня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У понеділок, 21 липня, після масованого комбінованого удару, заявив, що "Росія не бере літньої перерви".

"Її безжальні атаки тероризують Україну ніч за ніччю, залишаючи після себе руйнування і страх", – наголосив Тсахкна.

Він акцентував, що тільки військова допомога Україні та надзвичайний тиск на Росію можуть змусити Москву "відмовитися від своєї імперіалістичної кампанії".

У ніч проти 21 липня Росія розпочала масштабну комбіновану повітряну атаку на Україну: російські військові застосовували ударні безпілотники і ракети різного базування. У низці регіонів пролунали вибухи. Попередньо один загиблий та двоє постраждалих у Києві. Про постраждалих також повідомив мер Івано-Франківська.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що внаслідок масованої комбінованої атаки Росії по Івано-Франківській громаді було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.

Польські повітряні сили піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах.