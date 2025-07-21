В Эстонии отреагировали на удар по Украине: Россия не берет летний перерыв

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на российский массированный удар по регионам Украины в ночь на понедельник, 21 июля.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В понедельник, 21 июля, после массированного комбинированного удара, он заявил, что "Россия не берет перерыв на лето".

"Ее безжалостные атаки терроризируют Украину ночь за ночью, оставляя после себя разрушения и страх", – подчеркнул Тсахкна.

Он акцентировал, что только военная помощь Украине и чрезвычайное давление на Россию могут заставить Москву "отказаться от своей империалистической кампании".

В ночь на 21 июля Россия начала масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину: российские военные применяли ударные беспилотники и ракеты различного базирования. В ряде регионов прогремели взрывы. Предварительно один погибший и двое пострадавших в Киеве. О пострадавших также сообщил мэр Ивано-Франковска.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в результате массированной комбинированной атаки России по Ивано-Франковской общине были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Польские воздушные силы поднимали истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.