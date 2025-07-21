Контрразведка Германии: Россия активизировала шпионаж и гибридные атаки

Военная контрразведка Германии (MAD) заявила, что Россия усиливает шпионаж и деструктивную деятельность в стране.

Об этом пишет n-tv, передает "Европейская правда".

Президент MAD Мартина Розенберг заявила, что речь идет о резком увеличении случаев шпионажа и гибридных инцидентов.

"Подход стал более массовым и также более агрессивным", – сказала она.

По ее словам, российские спецслужбы действуют, "как во время холодной войны".

Также отмечается, что количество инцидентов практически удвоилось за год, а российские агенты продолжают прибывать в Германию через третьи страны.

Отметим, недавно президент Бундестага Юлия Клёкнер заявила, что нижняя палата парламента Германии находится под постоянными кибератаками и нуждается в усиленной защите от хакеров.

Крупнейшая кибератака на Бундестаг произошла в мае 2015 года. Тогда компьютеры в офисах большого количества депутатов были заражены шпионским программным обеспечением, в частности компьютеры тогдашнего канцлера Ангелы Меркель.

Из-за этого IT-систему всего Бундестага пришлось полностью обновить.

Через пять лет после инцидента, основываясь на новых доказательствах, предоставленных федеральной прокуратурой, Меркель заявила об "убедительных доказательствах" причастности России. Европейский Союз в ответ ввел санкции против РФ.

Правительство Германии также обвинило российское подразделение военной разведки в кибератаке на электронную почту центрального офиса Социал-демократической партии в 2023 году. На тот момент правительство возглавлял канцлер Олаф Шольц, представитель СДПГ.

Личности, стоявшие за кибератакой на штаб-квартиру партии Христианско-демократический союз годом позже, до сих пор не установлены.