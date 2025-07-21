Глава МЗС Франції почав візит до Києва з огляду наслідків бомбардувань РФ

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро у понеділок прибув до Києва з візитом, розпочавши його з огляду наслідків російських атак по столиці України.

Про це повідомило у соцмережі Х посольство України у Франції, пише "Європейська правда".

Барро прибув до Києва вранці – після того, як уночі Росія запустила по українських цілях 426 дронів та 24 ракети.

"Жан-Ноель Барро, який прибув до Києва як почесний гість конференції послів, розпочав свій візит з місця бомбардувань. Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні посольства, у якому також опубліковані фото наслідків російських ударів, які оглядає французький міністр.

Барро у понеділок візьме участь у нараді послів України.

Напередодні десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя та Запорізьку область.

У неділю президент Зеленський повідомив, що отримав доповідь від глави МЗС Андрія Сибіги, у рамках якої було погоджено рішення про заміну керівників у деяких посольствах.