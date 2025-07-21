Глава МИД Франции начал визит в Киев с осмотра последствий бомбардировок РФ

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник прибыл в Киев с визитом, начав его с осмотра последствий российских атак по столице Украины.

Об этом сообщило в соцсети Х посольство Украины во Франции, пишет "Европейская правда".

Барро прибыл в Киев утром – после того, как ночью Россия запустила по украинским целям 426 дронов и 24 ракеты.

"Жан-Ноэль Барро, прибывший в Киев в качестве почетного гостя конференции послов, начал свой визит с места бомбардировок. Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны", – говорится в сообщении посольства, в котором также опубликованы фото последствий российских ударов, которые осматривает французский министр.

Барро в понедельник примет участие в совещании послов Украины.

Накануне десятки руководителей дипмиссий Украины за рубежом, прибывшие для участия в совещании послов,посетили Запорожье и Запорожскую область.

В воскресенье президент Зеленский сообщил, что получил доклад от главы МИД Андрея Сибиги, в рамках которого было согласовано решение о замене руководителей в некоторых посольствах.