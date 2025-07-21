Литва направила до Латвії нову групу прикордонників

Нова група литовських прикордонників вирушила в понеділок, 21 липня, до Латвії, щоб допомогти патрулювати її кордон з Білоруссю в умовах посилення нелегальної міграції.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За інформацією Державної прикордонної служби Литви (VSAT), країна направляє до сусідньої Латвії вісім офіцерів з Пагегяйського та Прикордонного округу берегової охорони.

Група, до складу якої входять два кінологи зі службовими собаками та два співробітники кримінальної розвідки, замінить литовських прикордонників, які перебувають у Латвії з 7 липня.

Очікується, що група залишиться на латвійсько-білоруському кордоні до 1 серпня, після чого, з огляду на ситуацію, буде прийнято подальше рішення щодо надання допомоги.

За інформацією служби, співробітники VSAT допомагають своїм латвійським колегам у спостереженні за кордоном, запобіганні нелегальній міграції та виконанні інших пов'язаних завдань.

За даними VSAT, цього року понад 7 тисяч мігрантів спробували перетнути кордон Латвії з Білорусі, що в 7,5 разів більше, ніж до Литви.

Нагадаємо, з 1 липня вісім литовських прикордонників допомагають убезпечувати кордон з Білоруссю в Латвії.

Останнім часом Латвія відчуває значний тиск у плані організованої Білоруссю нелегальної міграції.

Державна прикордонна охорона Латвії скаржиться на нестачу кадрів на тлі сплеску нелегальної міграції.