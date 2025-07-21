Литва направила в Латвию новую группу пограничников

Новая группа литовских пограничников отправилась в понедельник, 21 июля, в Латвию, чтобы помочь патрулировать ее границу с Беларусью в условиях усиления нелегальной миграции.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По информации Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), страна направляет в соседнюю Латвию восемь офицеров из Пагегяйского и Пограничного округа береговой охраны.

Группа, в состав которой входят два кинолога со служебными собаками и два сотрудника криминальной разведки, заменит литовских пограничников, которые находятся в Латвии с 7 июля.

Ожидается, что группа останется на латвийско-белорусской границе до 1 августа, после чего, учитывая ситуацию, будет принято дальнейшее решение об оказании помощи.

По информации службы, сотрудники VSAT помогают своим латвийским коллегам в наблюдении за границей, предотвращении нелегальной миграции и выполнении других связанных задач.

По данным VSAT, в этом году более 7 тысяч мигрантов попытались пересечь границу Латвии из Беларуси, что в 7,5 раз больше, чем в Литву.

Напомним, с 1 июля восемь литовских пограничников помогают обезопасить границу с Беларусью в Латвии.

В последнее время Латвия испытывает значительное давление в плане организованной Беларусью нелегальной миграции.

Государственная пограничная охрана Латвии жалуется на нехватку кадров на фоне всплеска нелегальной миграции.