Мер Кишинева назвав заборону в’їзду йому до Румунії "політичним замовленням"

Мер Кишинева Іон Чебан, якому Румунія заборонила в’їзд, обурився поясненнями Бухареста з цього приводу і назвав рішення "політичним замовленням".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Мер Кишинева і лідер партії MAN Іон Чебан обурився коментарем очільниці МЗС Румунії Оани Цою щодо рішення про заборону для нього в’їзду в країну, зокрема через зв’язки з Москвою.

"Ці абсурдні звинувачення, що не відповідають дійсності, порушують будь-які протоколи, не кажучи про дипломатичні правила", – заявив політик, додавши, що дослідить можливість судитися через "нісенітниці і безглузді маніпуляції" у заявах Цою.

Він також обурився ремаркою, що Бухарест не хоче розкривати детальні пояснення з приводу того, чому було ухвалено заборону на в’їзд, оскільки йдеться про питання нацбезпеки.

Чебан висловив думку, що це доказ того, що заборона є "політичним замовленням".

Нагадаємо, 9 липня румунське МЗС повідомило про заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що причиною заборони стали, зокрема, його "складні звʼязки" з Росією.

Нагадаємо, Чебан очолює політичний блок Альтернатива" разом із опонентом Маї Санду на виборах президента Молдови Александром Стояногло, що братиме участь у парламентських виборах у Молдові 28 вересня.

Детальніше на цю тему – в матеріалі "ЄвроПравди".