У Румунії заявили, що мер Кишинева став невʼїзним через звʼязки з Росією

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Тою заявила, що причиною заборони на вʼїзд до країни для мера Кишинева Іона Чебана стали, зокрема, його "складні звʼязки" з Росією.

Про це вона сказала в інтервʼю RFI, повідомляє "Європейська правда".

За словами Тою, щодо Чебана "вже давно задокументовані його складні зв'язки з представниками Російської Федерації".

"Для Румунії надзвичайно важливо, щоб такий вплив був обмежений на нашій території, тим паче, що у нас дуже багато громадян, які є і громадянами Румунії, і громадянами Республіки Молдова", – додала вона.

Міністерка підкреслила, що рішення заборонити Чебану вʼїзд було ухвалене "з міркувань національної безпеки".

Нагадаємо, 9 липня румунське МЗС повідомило про заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Це сталось за кілька місяців до того, як у Молдові 28 вересня мають відбутись парламентські вибори. На них Чебан очолює блок "Альтернатива" разом із опонентом Маї Санду на виборах президента Молдови Александром Стояногло.

Детальніше читайте в матеріалі "ЄвроПравди".