Жінка з Англії поверне картину XVI століття, яку викрали в Італії 50 років тому

Картина "Мадонна з дитям" XVI століття, яка потрапила до жінки в Норфолку після того, як пів століття тому була викрадена з музею в Італії, буде повернена законному власнику.

Про це йдеться у публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Після років роздумів та завдяки переконанням юриста, який працював безоплатно, Барбара де Дожа вирішила передати картину Муніципальному музею міста Беллуно, де її востаннє бачили у 1973 році.

Як повідомляло видання у березні, раніше жінка відмовлялася повертати твір, попри те, що він фігурує в поліцейських списках найбільш розшукуваних предметів мистецтва.

Вона наполягала на своєму праві власності, частково тому, що її покійний чоловік, барон де Дожа, придбав картину у 1973 році добросовісно – невдовзі після того, як картину було викрадено.

До їхнього розлучення полотно зберігалося в їхньому маєтку XVI століття в Норфолку. Картину написав італійський художник Антоніо Соларіо, деякі з його робіт зберігаються в Лондонській національній галереї.

Музей Беллуно придбав картину у 1872 році. Вона була серед кількох творів, викрадених через століття. Частину викрадених робіт пізніше знайшли в Австрії – саме там чоловік де Дожа придбав полотно Соларіо у невстановленої особи.

Про те, де перебувало полотно, нічого не було відомо до 2017 року, коли Барбара де Дожа спробувала продати картину через регіональний аукціонний дім. Її впізнала пов’язана із музеєм Беллуно людина.

У 2020 році картину повернули жінці, оскільки через затримки, спричинені COVID-19, італійська влада не змогла вчасно надати необхідні документи британській поліції.

Упродовж років юрист Крістофер Марінелло, фахівець зі справ щодо викраденого мистецтва, неодноразово намагався переконати жінку "вчинити правильно" та повернути твір у музей. Він вів переговори щодо повернення безоплатно, адже хотів допомогти місту у регіоні Венето, звідки походить його родина.

Нагадаємо, у квітні у музеї в нідерландському Роттердамі дитина пошкодила картину американського художника, яку оцінюють в десятки мільйонів євро.

Кілька років тому повідомлялось про картину художника Франса Галса "Два хлопчики, що сміються, з кухлем пива", яку кілька разів поспіль крали з галереї в Нідерландах.