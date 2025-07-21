Женщина из Англии вернет картину XVI века, похищенную в Италии 50 лет назад

Картина "Мадонна с младенцем" XVI века, которая попала к женщине в Норфолке после того, как полвека назад была похищена из музея в Италии, будет возвращена законному владельцу.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

После лет раздумий и благодаря убеждениям юриста, который работал бесплатно, Барбара де Дожа решила передать картину Муниципальному музею города Беллуно, где ее в последний раз видели в 1973 году.

Как сообщало издание в марте, ранее женщина отказывалась возвращать произведение, несмотря на то, что оно фигурирует в полицейских списках наиболее разыскиваемых предметов искусства.

Она настаивала на своем праве собственности, отчасти потому, что ее покойный муж, барон де Дожа, приобрел картину в 1973 году добросовестно – вскоре после того, как картина была похищена.

До их развода полотно хранилось в их поместье XVI века в Норфолке. Картину написал итальянский художник Антонио Соларио, некоторые из его работ хранятся в Лондонской национальной галерее.

Музей Беллуно приобрел картину в 1872 году. Она была среди нескольких произведений, похищенных через столетие. Часть похищенных работ позже нашли в Австрии – именно там мужчина де Дожа приобрел полотно Соларио у неустановленного лица.

О том, где находилось полотно, ничего не было известно до 2017 года, когда Барбара де Дожа попыталась продать картину через региональный аукционный дом. Ее узнал человек, связанный с музеем Беллуно.

В 2020 году картину вернули женщине, поскольку из-за задержек, вызванных COVID-19, итальянские власти не смогли вовремя предоставить необходимые документы британской полиции.

На протяжении многих лет юрист Кристофер Маринелло, специалист по делам о похищенных произведениях искусства, неоднократно пытался убедить женщину "поступить правильно" и вернуть произведение в музей. Он вел переговоры о возвращении бесплатно, ведь хотел помочь городу в регионе Венето, откуда родом его семья.

Напомним, в апреле в музее в нидерландском Роттердаме ребенок повредил картину американского художника, которую оценивают в десятки миллионов евро.

Несколько лет назад сообщалось о картине художника Франса Галса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива", которую несколько раз подряд крали из галереи в Нидерландах.