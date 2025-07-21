У Чехії зірвали судове засідання щодо проросійської організації

У суді Праги перенесли судове засідання щодо учасників проросійської організації у зв’язку з несподіваною появою у суді великої "групи підтримки".

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

У Празі не відбувся призначений суд щодо членів проросійської групи "Чехословацькі військові у резерві за мир" через масову появу у судовій будівлі її прихильників.

Групу звинувачують, серед іншого, у залученні принаймні одного чеського ексвійськового у бойові дії на боці проросійських бойовиків.

Крім того, їй закидають проведення вишколу для своїх прихильників "для можливих конституційних, економічних і політичних змін" в країні.

У понеділок у муніципальному суді Праги мали судити керівника організації Івана Кратохвіла, співкерівницю Андреа Крулішову, Мілоша Оужецького, якого звинувачують в участі у бойових діях на боці проросійських бойовиків, православного священника Пшемисла Гадрава і прихильника організації Владіміра Штадлера.

Для судової охорони стала несподіванкою поява великої групи підтримки підсудних. Охорона викликала на підкріплення сили поліції, а голова судової палати Ярміла Павлатова ухвалила рішення перенести засідання на іншу дату з міркувань безпеки. Втім, прихильники підсудних поводились спокійно.

"Оскільки ми не очікували такого інтересу, засідання перенесене на 7 серпня. Щоб гарантувати порядок і безпеку, засідання буде проводитися без присутності громадськості – інакше це не вийде гарантувати", – сказала вона у коментарі ЗМІ.

Чеське законодавство передбачає, що суди є відкритими для громадськості. Проте суддя може ухвалити про рішення про закрите засідання, якщо є ризик розкриття захищеної законом інформації, з міркувань безпеки чи захисту свідків.

Оужецькому висувають звинувачення в участі у терористичній організації, йому загрожує до 15 років ув’язнення. Решті висунули звинувачення у підтримці тероризму у зв’язку з тим, що вони пересилали кошти на окуповані території Донбасу для підтримки чехів у лавах маріонеткової "ДНР".

"Чехословацькі військові у резерві за мир" виступають проти членства Чехії у НАТО і ЄС і називають "зрадниками" країни тих, хто дотримується протилежної думки. МВС Чехії класифікувало організацію як екстремістську.

У 2024 році суд у Празі підтвердив заочний вирок чеху, що воював на боці бойовиків на Донбасі.

У грудні 2023 року в Чехії засудили іншого громадянина до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на 2,5 року за носіння нашивки із логотипом ПВК "Вагнер".