В Чехии сорвали судебное заседание по пророссийской организации
В суде Праги перенесли судебное заседание в отношении участников пророссийской организации в связи с неожиданным появлением в суде большой "группы поддержки".
Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".
В Праге не состоялся назначенный суд в отношении членов пророссийской группы "Чехословацкие военные в резерве за мир" из-за массового появления в судебном здании ее сторонников.
Группу обвиняют, среди прочего, в привлечении по крайней мере одного чешского экс-военного к боевым действиям на стороне пророссийских боевиков.
Кроме того, ей вменяют проведение подготовки для своих сторонников "для возможных конституционных, экономических и политических изменений" в стране.
В понедельник в муниципальном суде Праги должны были судить руководителя организации Ивана Кратохвила, соруководительницу Андреа Крулишову, Милоша Оужецкого, которого обвиняют в участии в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков, православного священника Пшемысла Гадрава и сторонника организации Владимира Штадлера.
Для судебной охраны стало неожиданностью появление большой группы поддержки подсудимых. Охрана вызвала на подкрепление силы полиции, а председатель судебной палаты Ярмила Павлатова приняла решение перенести заседание на другую дату из соображений безопасности.
"Поскольку мы не ожидали такого интереса, заседание перенесено на 7 августа. Чтобы гарантировать порядок и безопасность, заседание будет проводиться без присутствия общественности – иначе это не получится гарантировать", – сказала она в комментарии СМИ.
Чешское законодательство предусматривает, что суды являются открытыми для общественности. Однако судья может принять решение о закрытом заседании, если есть риск раскрытия защищенной законом информации, из соображений безопасности или защиты свидетелей.
Оужецкому предъявляют обвинение в участии в террористической организации, ему грозит до 15 лет заключения. Остальным предъявили обвинение в поддержке терроризма в связи с тем, что они пересылали средства на оккупированные территории Донбасса для поддержки чехов в рядах марионеточной "ДНР".
"Чехословацкие военные в резерве за мир" выступают против членства Чехии в НАТО и ЕС и называют "предателями" страны тех, кто придерживается противоположного мнения. МВД Чехии классифицировало организацию как экстремистскую.
В 2024 году суд в Праге подтвердил заочный приговор чеху, воевавшему на стороне боевиков на Донбассе.
В декабре 2023 года в Чехии приговорили другого гражданина к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой на 2,5 года за ношение нашивки с логотипом ЧВК "Вагнер".