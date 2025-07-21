В Чехии сорвали судебное заседание по пророссийской организации

В суде Праги перенесли судебное заседание в отношении участников пророссийской организации в связи с неожиданным появлением в суде большой "группы поддержки".

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

В Праге не состоялся назначенный суд в отношении членов пророссийской группы "Чехословацкие военные в резерве за мир" из-за массового появления в судебном здании ее сторонников.

Группу обвиняют, среди прочего, в привлечении по крайней мере одного чешского экс-военного к боевым действиям на стороне пророссийских боевиков.

Кроме того, ей вменяют проведение подготовки для своих сторонников "для возможных конституционных, экономических и политических изменений" в стране.

В понедельник в муниципальном суде Праги должны были судить руководителя организации Ивана Кратохвила, соруководительницу Андреа Крулишову, Милоша Оужецкого, которого обвиняют в участии в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков, православного священника Пшемысла Гадрава и сторонника организации Владимира Штадлера.

Для судебной охраны стало неожиданностью появление большой группы поддержки подсудимых. Охрана вызвала на подкрепление силы полиции, а председатель судебной палаты Ярмила Павлатова приняла решение перенести заседание на другую дату из соображений безопасности.

"Поскольку мы не ожидали такого интереса, заседание перенесено на 7 августа. Чтобы гарантировать порядок и безопасность, заседание будет проводиться без присутствия общественности – иначе это не получится гарантировать", – сказала она в комментарии СМИ.

Чешское законодательство предусматривает, что суды являются открытыми для общественности. Однако судья может принять решение о закрытом заседании, если есть риск раскрытия защищенной законом информации, из соображений безопасности или защиты свидетелей.

Оужецкому предъявляют обвинение в участии в террористической организации, ему грозит до 15 лет заключения. Остальным предъявили обвинение в поддержке терроризма в связи с тем, что они пересылали средства на оккупированные территории Донбасса для поддержки чехов в рядах марионеточной "ДНР".

"Чехословацкие военные в резерве за мир" выступают против членства Чехии в НАТО и ЕС и называют "предателями" страны тех, кто придерживается противоположного мнения. МВД Чехии классифицировало организацию как экстремистскую.

В 2024 году суд в Праге подтвердил заочный приговор чеху, воевавшему на стороне боевиков на Донбассе.

В декабре 2023 года в Чехии приговорили другого гражданина к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой на 2,5 года за ношение нашивки с логотипом ЧВК "Вагнер".